Câmara de Ajman busca ampliar investimentos e intercâmbio comercial com Angola

AJMAN, 22 de outubro de 2025 (WAM) – O presidente da Câmara de Comércio de Ajman, Abdullah bin Mohammed Al Muwaiji, recebeu a cônsul-geral de Angola em Dubai e nos Emirados do Norte, Isabel Paula De Castro. Os dois discutiram formas de fortalecer a cooperação econômica, desenvolver investimentos recíprocos e ampliar o comércio bilateral.

Al Muwaiji elogiou a solidez das relações econômicas, comerciais e de investimento entre os Emirados Árabes Unidos e Angola, destacando o comprometimento de ambos os países em ampliar as perspectivas de parceria. Afirmou que Ajman e Angola têm amplas oportunidades de colaboração nos setores de agricultura, indústria alimentícia, energia, tecnologia e serviços, capazes de abrir novos caminhos para investimentos e aprofundar a integração econômica.

A chefe da Seção de Atração de Investimentos da Câmara de Ajman, Fatima Yaqoob Al Awadhi, apresentou os principais setores econômicos do emirado e destacou o ambiente favorável aos negócios, a infraestrutura avançada e as diversas oportunidades nos segmentos de indústria, comércio, turismo, educação, saúde e serviços.

Os participantes ressaltaram a importância da troca de informações, da realização de fóruns empresariais e de visitas mútuas para explorar novas oportunidades de investimento e impulsionar as relações comerciais.

Por sua vez, Isabel Paula De Castro enfatizou a necessidade de criar novos canais de cooperação e promover investimentos conjuntos, destacando os recursos econômicos diversificados de Angola e o potencial para parcerias mutuamente benéficas.