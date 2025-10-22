Tahnoon bin Zayed se reúne com Steve Witkoff e Jared Kushner

ABU DHABI, 22 de outubro de 2025 (WAM) – O xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vice-governante de Abu Dhabi e assessor de Segurança Nacional, reuniu-se com Steve Witkoff, enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, e Jared Kushner, durante visita de ambos aos Emirados Árabes Unidos.

O encontro abordou os mais recentes desdobramentos relacionados ao cessar-fogo em Gaza e os esforços dos Estados Unidos para consolidar o acordo alcançado no âmbito do plano do presidente norte-americano Donald Trump.

O xeique elogiou os esforços do presidente dos Estados Unidos para encerrar a guerra em Gaza e seu compromisso em promover a paz e a estabilidade no Oriente Médio, destacando o papel relevante desempenhado por Steve Witkoff e Jared Kushner nesse processo.

A reunião também tratou de formas de fortalecer a estabilidade regional e reforçou a necessidade de encerrar a atual escalada, de modo a ampliar as oportunidades de prosperidade e desenvolvimento sustentável no Oriente Médio.