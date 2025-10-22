Fahim Al Qasimi: economia de Sharjah cresce 8,4% em 2024

SHARJAH, 22 de outubro de 2025 (WAM) – O xeique Fahim bin Sultan Al Qasimi, presidente do Departamento de Relações Governamentais de Sharjah, afirmou que a realização de conferências e fóruns de investimento tem papel fundamental no fortalecimento da economia do emirado.

Segundo ele, a economia de Sharjah registrou crescimento de 8,4% em 2024, índice muito superior à média global de 3%, o que reflete o dinamismo econômico do emirado e seu potencial como destino atrativo para investidores, além de oferecer alta qualidade de vida a quem busca oportunidades de investimento.

Durante o Fórum de Investimentos de Sharjah, que começou nesta quarta-feira (22) e se estende por dois dias, Al Qasimi destacou que os investimentos atuais concentram-se principalmente no setor imobiliário. Outros segmentos, como transporte e armazenagem, também vêm apresentando crescimento expressivo, com aumento de 10% registrado.

Em declaração à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), o presidente do Departamento de Relações Governamentais ressaltou que Sharjah, sob a orientação do xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, tem trabalhado há anos para criar um ambiente equilibrado para seus habitantes.

Esses esforços incluem a construção de moradias, o acesso à educação de qualidade em escolas e universidades e o desenvolvimento de infraestrutura que permita o crescimento sustentável das empresas.

Al Qasimi acrescentou que, com o lançamento da Etihad Rail no próximo ano, o Aeroporto de Sharjah terá papel central na ampliação das opções de transporte, atuando em conjunto com os portos locais para fortalecer a conectividade e a logística do emirado.