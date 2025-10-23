Polícia de Sharjah é reconhecida internacionalmente por excelência em liderança

SHARJAH, 23 de outubro de 2025 (WAM) – A Polícia de Sharjah recebeu um prêmio de destaque na edição de 2025 do Prêmio de Liderança da Associação Internacional de Chefes de Polícia (IACP, na sigla em inglês), realizada na Califórnia, Estados Unidos. A corporação foi reconhecida pelo trabalho exemplar em apoio às vítimas de crimes.

O coronel Sameh Al Halyan, chefe do Departamento de Estratégia e Liderança Institucional, expressou orgulho pela conquista e destacou o compromisso contínuo da Polícia de Sharjah com a excelência e o investimento permanente na capacitação de seu efetivo. “Este prêmio é uma motivação adicional para continuarmos a buscar o mais alto desempenho em todas as áreas de atuação”, afirmou Al Halyan.