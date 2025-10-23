Polícia de Abu Dhabi lança sexta edição de campanha para reforçar a cibersegurança

ABU DHABI, 23 de outubro de 2025 (WAM) – A Polícia de Abu Dhabi lançou a sexta edição da campanha de conscientização “Seja Cauteloso”, que dá continuidade aos esforços para fortalecer a segurança digital e proteger a comunidade contra novas formas de fraude cibernética.

A campanha, com duração de três meses, é realizada em colaboração com o Ministério do Interior, outros departamentos policiais, o Conselho de Cibersegurança dos Emirados Árabes Unidos, a Abu Dhabi Media, o First Abu Dhabi Bank e o Abu Dhabi Islamic Bank.

O major-general Mohamed Suhail Al Rashdi, diretor do Setor de Segurança Criminal, afirmou que a iniciativa reflete o compromisso contínuo da Polícia de Abu Dhabi em ampliar a conscientização pública sobre crimes cibernéticos. Ele destacou que a campanha está alinhada à Visão Abu Dhabi 2030 e à Centenária dos Emirados 2071, promovendo uma cultura de segurança digital e reforçando a confiança do público em comunicações seguras e confiáveis.

Segundo Al Rashdi, a campanha inclui diversas ações e programas educativos destinados a todos os segmentos da sociedade, com atividades em mídias sociais, veículos tradicionais, conselhos comunitários, universidades e escolas. Ele ressaltou a importância da colaboração entre as instituições participantes para ampliar o alcance e o impacto das ações.

A iniciativa também alerta o público sobre os principais tipos de fraude on-line, como links de phishing, chamadas enganosas, notificações falsas de prêmios, sites fraudulentos de comércio eletrônico e outros golpes digitais. A população é orientada a manter-se vigilante e a não compartilhar informações pessoais ou financeiras com fontes não verificadas.