Preço do petróleo bruto do Kuwait sobe para US$ 64,53 por barril

KUWAIT, 23 de outubro de 2025 (WAM) – O preço do petróleo bruto do Kuwait aumentou US$ 1,46 durante as negociações de quarta-feira (22/10), atingindo US$ 64,53 por barril, em comparação com os US$ 63,07 do dia anterior, informou a Corporação de Petróleo do Kuwait nesta quinta-feira (23/10).

No mercado global, os contratos futuros do Brent subiram US$ 3,03, chegando a US$ 64,35 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) avançou US$ 1,42, alcançando US$ 59,92 por barril, segundo a Agência de Notícias do Kuwait (KUNA).