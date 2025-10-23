Emirados Árabes Unidos participam de reunião de subsecretários de Transporte do Conselho de Cooperação do Golfo no Kuwait

KUWAIT, 23 de outubro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério da Energia e Infraestrutura (MoEI, na sigla em inglês), participaram da 27ª reunião do Comitê de Subsecretários dos Ministérios de Transporte dos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), realizada no Kuwait.

O encontro contou com a presença de delegações oficiais de diversos países do CCG e de representantes da Secretaria-Geral do Conselho. A delegação dos Emirados Árabes Unidos foi chefiada pelo xeique Nasser Al Qasimi, subsecretário adjunto para Regulação de Infraestrutura do MoEI.

O xeique Nasser Al Qasimi destacou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos em apoiar os esforços do CCG para fortalecer a integração do Golfo no setor de transporte, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da coesão econômica e social entre os Estados-membros.

Al Qasimi observou que o setor de transporte nos países do CCG passa por um grande processo de desenvolvimento, impulsionado por visões e estratégias nacionais ambiciosas, que incluem projetos importantes como a rede ferroviária do Golfo e a transição para sistemas de transporte inteligentes e sustentáveis. Esses avanços buscam aumentar a eficiência, reduzir as emissões e alinhar-se às aspirações regionais por um futuro mais sustentável e próspero.

A pauta da reunião incluiu 25 itens, entre eles o acompanhamento da implementação das decisões de encontros anteriores, discussões sobre relatórios de comitês técnicos dos setores terrestre, marítimo e aéreo, análise do projeto de criação do Centro do Golfo para Estudos de Trânsito, o plano operacional para 2026 e formas de fortalecer a cooperação internacional com organizações regionais e globais relevantes.

Durante o encontro, foi ressaltada a importância de continuar os esforços conjuntos para unificar políticas e legislações e promover o intercâmbio de experiências, com o objetivo de consolidar a posição dos países do CCG como um importante centro global de transporte e serviços logísticos.