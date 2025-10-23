Ministério da Educação busca ampliar cooperação com a Finlândia

HELSINQUE, 23 de outubro de 2025 (WAM) – Uma delegação do Ministério da Educação (MoE, na sigla em inglês), liderada por Tariq Al Hashimi, subsecretário adjunto do Setor de Operações Escolares (Dubai e Emirados do Norte), realizou uma visita oficial à Finlândia para explorar oportunidades de fortalecimento da cooperação educacional entre os dois países.

A visita apoiou os esforços contínuos do ministério para reforçar a competitividade do sistema educacional nacional e aprimorar os resultados de aprendizagem.

O objetivo da missão foi aprofundar a parceria educacional entre os Emirados Árabes Unidos e a Finlândia. A delegação analisou as principais práticas finlandesas em formação de professores, elaboração de currículos, inovação, políticas educacionais, educação inclusiva e aprendizagem digital. As discussões também abordaram como a experiência da Finlândia pode apoiar iniciativas estratégicas conduzidas pelo ministério.

Durante a visita, a delegação se reuniu com autoridades de alto escalão da área de educação da Finlândia, entre elas Anders Adlercreutz, ministro da Educação, e Tuula Haatainen, presidente da Comissão de Educação e Cultura do Parlamento Finlandês.

Os encontros também incluíram representantes de instituições líderes, como a Agência Nacional de Educação da Finlândia, o Departamento de Educação da Universidade de Helsinque, o Centro de Educação de Adultos de Helsinque, o Centro Finlandês de Avaliação da Educação e diversas empresas do setor educacional do país.

A delegação visitou ainda locais de referência em ensino, como a Universidade de Ciências Aplicadas Haaga-Helia, a Biblioteca Central Oodi de Helsinque e várias escolas-modelo finlandesas, conhecendo de perto os métodos de ensino e os ambientes de aprendizagem inovadores que tornaram o país uma referência mundial em educação.

Ao dialogar com líderes globais do setor, o Ministério da Educação busca ampliar a cooperação internacional, aprimorar competências e consolidar a posição dos Emirados Árabes Unidos como um centro de excelência e inovação educacional, tanto regional quanto globalmente.