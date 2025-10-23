Desafio Baja de Abu Dhabi reunirá mais de 100 competidores de 31 países, incluindo o Brasil

ABU DHABI, 23 de outubro de 2025 (WAM) – A terceira temporada do Desafio Baja de Abu Dhabi começará neste sábado (25/10) na área de Tilal Swaihan, em Al Ain. O evento é organizado pelo Conselho de Esportes de Abu Dhabi (ADSC, na sigla em inglês) em colaboração com a Organização de Automobilismo dos Emirados (EMSO).

A etapa de abertura reunirá cerca de 100 competidores de 31 países, incluindo mais de 25 pilotos e motociclistas dos Emirados, em uma combinação dinâmica de profissionais e amadores. O evento promete uma atmosfera repleta de desafio e aventura nas dunas de Tilal Swaihan — um dos destinos mais emblemáticos dos Emirados Árabes Unidos para os amantes do off-road.

A primeira etapa contará com 62 motocicletas, 8 quadriciclos (ATVs), 8 carros e 22 buggies, que percorrerão um trajeto no deserto com mais de 100 quilômetros, composto por cinco voltas através das areias macias do deserto de Al Ain. O percurso oferece um teste único de habilidade, velocidade e resistência para todos os participantes.

Os competidores são de várias partes do mundo, representando países como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Omã, Kuwait, Bahrein, Reino Unido, Alemanha, França, Portugal, África do Sul, Austrália, Estados Unidos, Índia, Rússia, China, Japão, Líbano, Jordânia, Canadá, Uzbequistão, Suíça, Polônia e Brasil, entre outros.

“Mais uma vez, o Desafio Baja de Abu Dhabi reúne profissionais e amadores em um ambiente competitivo emocionante e seguro, conduzido de acordo com os mais altos padrões de segurança para a etapa de abertura da temporada”, afirmou Talal Mustafa Al Hashemi, diretor-executivo de Eventos do Conselho de Esportes de Abu Dhabi.

Al Hashemi acrescentou que o campeonato contará com quatro etapas, e os títulos gerais serão definidos com base na pontuação acumulada ao longo de todas as provas, com os campeões sendo coroados ao final da quarta rodada. “Por meio da organização de eventos como este, reafirmamos o compromisso do Conselho de Esportes de Abu Dhabi em desenvolver talentos locais e incentivar sua participação em grandes campeonatos internacionais, tanto dentro quanto fora dos Emirados Árabes Unidos. Também valorizamos nossa contínua parceria com a Organização de Automobilismo dos Emirados, nosso colaborador estratégico nesta iniciativa”, acrescentou.

Quanto ao cronograma do evento, o comitê organizador anunciou que as inspeções administrativas e técnicas começarão na sexta-feira (24/10). No dia da corrida, o credenciamento ocorrerá das 6h às 7h30 (horário local), seguido pelo briefing dos pilotos. A largada oficial será às 8h30, e a cerimônia de premiação está marcada para as 11h45 na área designada de chegada e entrega de troféus.