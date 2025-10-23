Al Ain sediará Campeonato Abu Dhabi Extreme em 14 de novembro

ABU DHABI, 23 de outubro de 2025 (WAM) – A International Vision Sports Management (IVSM) anunciou que a 11ª edição do Campeonato Abu Dhabi Extreme (ADXC, na sigla em inglês) será realizada em 14 de novembro na Região de Al Ain, em Abu Dhabi.

Desde a estreia em outubro de 2023, o ADXC se consolidou como uma das plataformas mais dinâmicas e inovadoras do jiu-jítsu e do grappling. Conhecido por seu formato de lutas de alta intensidade e por um conjunto de regras diferenciado, o campeonato vem atraindo algumas das maiores estrelas internacionais dessas modalidades e conquistando um público fiel entre os fãs de esportes de combate em todo o mundo.

Abdulmunem Alsayed Mohammed Alhashmi, presidente da IVSM, afirmou que a realização da nova edição na Região de Al Ain reflete o papel contínuo do campeonato em reforçar o status dos Emirados Árabes Unidos como um dos principais destinos globais para o jiu-jítsu e o grappling.

Alhashmi destacou que o sucesso do ADXC é resultado do apoio irrestrito da liderança dos Emirados Árabes Unidos e de sua visão de utilizar o esporte como ferramenta de inspiração para as futuras gerações e de fortalecimento da identidade nacional.

Saeed Al Dhahiri, diretor do Departamento de Gestão de Destinos do Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi, declarou que o Campeonato Abu Dhabi Extreme tem sido fundamental para consolidar ainda mais o emirado como um polo global dos esportes de combate. "Reúne ainda atletas de classe mundial e fãs apaixonados, o evento continua a inspirar e desenvolver talentos locais”, continuou.

De acordo com o comitê organizador, o ADXC 11 contará com um elenco de campeões mundiais de jiu-jítsu e grappling, com diversas lutas especiais preparadas para empolgar o público presente e as audiências que acompanharão o evento ao redor do mundo.

Nos últimos anos, o campeonato apresentou alguns dos nomes mais reconhecidos do esporte, como Espen Mathiesen, Abdul Kareem Al Selwady, Aljamain Sterling, Amir Albazi, Neiman Gracie, Arman Tsarukyan, Pouya Rahmani e Roberto Abreu (Cyborg).

O ADXC também se expandiu internacionalmente, com edições realizadas em grandes cidades como Moscou, Paris, Rio de Janeiro e Balneário Camboriú, no Brasil.