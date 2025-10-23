Emirados Árabes Unidos condenam aprovação pelo Parlamento israelense de projetos que buscam impor soberania sobre a Cisjordânia ocupada

ABU DHABI, 23 de outubro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos condenaram veementemente a aprovação, em leitura preliminar, de dois projetos de lei pelo Parlamento israelense (Knesset) que visam impor a soberania de Israel sobre a Cisjordânia ocupada e legalizar o controle sobre um assentamento.

Os Emirados Árabes Unidos destacaram que essa medida representa uma perigosa escalada e uma violação flagrante do direito internacional, comprometendo os esforços para alcançar uma paz justa e abrangente na região.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) reafirmou a rejeição categórica dos Emirados Árabes Unidos a todas as medidas unilaterais que buscam alterar o status jurídico e histórico do território palestino ocupado. O ministério alertou que qualquer tentativa de anexar a Cisjordânia será categoricamente rejeitada, por minar os fundamentos da solução de dois Estados.

O ministério enfatizou ainda a importância de apoiar os esforços regionais e internacionais voltados à retomada do processo de paz e ao fim das práticas ilegais. Reafirmou também o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com a promoção da paz e da justiça e com a defesa dos direitos do povo palestino.

O ministério pediu à comunidade internacional que assuma suas responsabilidades legais e políticas e adote as medidas necessárias para garantir segurança e estabilidade a todos os povos da região.