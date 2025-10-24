Câmara de Comércio de Dubai realiza 301 reuniões de negócios na Armênia

DUBAI, 24 de outubro de 2025 (WAM) – A Câmara de Comércio de Dubai, uma das três entidades que operam sob o guarda-chuva das Câmaras de Dubai, concluiu com sucesso sua missão comercial à Geórgia e à Armênia.

Durante a segunda etapa da missão, a câmara organizou 301 reuniões empresariais entre companhias de Dubai e suas contrapartes armênias, com o objetivo de desenvolver novas parcerias e ampliar as oportunidades de comércio e investimento entre os dois lados.

Como parte das atividades, a Câmara de Comércio de Dubai promoveu em Yerevan o fórum empresarial “Fazendo Negócios com a Armênia”, em cooperação com a Câmara de Comércio e Indústria da Armênia, a Embaixada dos Emirados Árabes Unidos, o Ministério da Economia da Armênia, a Enterprise Armenia e a União dos Fabricantes e Empresários da Armênia.

O evento reuniu 237 participantes, entre autoridades, líderes empresariais e representantes de empresas locais, que discutiram formas de cooperação e oportunidades de negócios conjuntos com os membros da delegação de Dubai.

Salem Al Shamsi, vice-presidente executivo de Relações Internacionais das Câmaras de Dubai, afirmou que a missão comercial à Armênia representa um passo importante nos esforços estratégicos para abrir o vasto potencial da região do Cáucaso para a comunidade empresarial de Dubai. "Estamos comprometidos em oferecer às empresas sediadas em Dubai as plataformas e o apoio necessários para formar parcerias internacionais sólidas, ampliando sua competitividade global e impulsionando o crescimento econômico mútuo”, disse.

O comércio não petrolífero de Dubai com a Armênia apresentou crescimento expressivo, subindo de 14,6 bilhões de dirhams (US$ 4 bilhões) em 2023 para 25,7 bilhões de dirhams (US$ 7 bilhões) em 2024, um aumento de 76%. Até o fim de junho de 2025, cerca de 500 empresas armênias estavam registradas como membros ativos da Câmara de Comércio de Dubai.

Durante o fórum, a câmara apresentou o ambiente dinâmico de negócios de Dubai e destacou as vantagens competitivas do emirado para as empresas armênias. Representantes das Câmaras de Dubai e da Enterprise Armenia detalharam as oportunidades disponíveis em ambos os mercados para companhias interessadas em expandir sua presença internacional.

A Câmara de Comércio de Dubai identificou diversos setores com alto potencial de exportação para a Armênia, incluindo equipamentos eletrônicos, veículos e autopeças, cosméticos, níquel e tecidos industriais.

Entre os setores promissores para investimentos de empresas de Dubai na Armênia estão varejo de bens de consumo, serviços de logística, hotelaria, turismo, alimentos e bebidas, cerâmica e vidro, além de tecnologia da informação e consultoria relacionada.

A delegação de Dubai incluiu representantes de 16 empresas dos setores de automotivo, materiais de construção, energia e renováveis, alimentos e bebidas, saúde e farmacêutica, engenharia industrial, produtos químicos e transporte e logística.