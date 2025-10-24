Emirados Árabes Unidos participam, em Paris, de conferência ministerial sobre política externa feminista

PARIS, 24 de outubro de 2025 (WAM) – A ministra de Estado dos Emirados Árabes Unidos, Noura Al Kaabi, participou da 4ª Conferência Ministerial sobre Políticas Externas Feministas, realizada em Paris, nos dias 22 e 23 de outubro.

Organizado pelo governo da França, o encontro serviu como plataforma para fortalecer e expandir os esforços internacionais em prol dos direitos das mulheres e do avanço rumo à igualdade de gênero. Sob o tema “Como podemos nos unir, agir e resistir juntos para defender a igualdade de gênero e os direitos das mulheres e meninas”, a conferência reuniu líderes de alto nível, representantes de organizações internacionais, bancos de desenvolvimento, sociedade civil, instituições de pesquisa e fundações filantrópicas de mais de 50 países.

A quarta edição coincidiu com o 30º aniversário da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim e o 25º aniversário da Resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre Mulheres, Paz e Segurança — dois marcos fundamentais que orientam a ação global em defesa dos direitos, do empoderamento e da participação das mulheres na vida pública, além de reforçar o compromisso de eliminar todas as formas de violência de gênero.

A participação dos Emirados Árabes Unidos na conferência reafirma o compromisso contínuo do país com a igualdade de gênero e com o empoderamento de mulheres e meninas, pilares centrais da política nacional e da atuação internacional dos Emirados.