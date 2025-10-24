Príncipe herdeiro de Abu Dhabi lidera delegação dos Emirados Árabes Unidos no Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico na Coreia do Sul

ABU DHABI, 24 de outubro de 2025 (WAM) – Em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, liderará a delegação dos Emirados Árabes Unidos à Coreia, durante o Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC, na sigla em inglês), que será realizado em Gyeongju, entre 31 de outubro e 1º de novembro de 2025.

Os Emirados Árabes Unidos participam do fórum como convidado de honra, a convite do presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, com o objetivo de aprofundar o diálogo estratégico e fortalecer a cooperação internacional entre os países membros da APEC. A participação também busca promover o comércio global, estimular investimentos, consolidar esforços conjuntos para alcançar o desenvolvimento econômico sustentável e explorar soluções para os desafios enfrentados pelas economias emergentes.