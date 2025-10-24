Emirados Árabes Unidos reafirmam parceria com a África em transição energética e industrialização verde durante fórum em Serra Leoa

FREETOWN, 24 de outubro de 2025 (WAM) – O ministro adjunto das Relações Exteriores para Energia e Sustentabilidade, Abdulla Balalaa, representou os Emirados Árabes Unidos na sessão de abertura e no debate ministerial do Fórum de Investimento da Parceria Acelerada para Energias Renováveis na África (APRA, na sigla em inglês), realizado no Centro Internacional de Conferências de Freetown, em Serra Leoa.

O encontro reuniu ministros e autoridades para discutir caminhos práticos que acelerem a expansão das energias renováveis e o desenvolvimento industrial sustentável no continente africano.

Sob o tema “Impulsionar a transição energética e a industrialização verde nos países da APRA”, a sessão de abertura destacou como países parceiros, incluindo os Emirados Árabes Unidos, podem reforçar o apoio coletivo e alinhar a cooperação global aos objetivos de desenvolvimento sustentável da África.

Como país parceiro da APRA, os Emirados Árabes Unidos reafirmaram seu compromisso de contribuir para a transição energética africana por meio de parcerias de longo prazo, cooperação em investimentos e intercâmbio de conhecimento.

Balalaa participou de um diálogo ministerial ao lado de seus homólogos de Gana, Djibuti, Moçambique, Serra Leoa e Zimbábue, que abordou a importância de ambientes regulatórios favoráveis, inovação financeira e cooperação regional para viabilizar projetos transformadores de energia renovável em toda a África. “Os Emirados Árabes Unidos permanecem comprometidos em aprofundar parcerias que apoiem a África no alcance de suas metas de energia limpa e industrialização. Juntos, podemos ampliar investimentos, fortalecer comunidades locais e promover prosperidade compartilhada”, afirmou Balalaa.

As discussões também ressaltaram a necessidade de reduzir riscos percebidos e superar barreiras estruturais ao investimento, incluindo desafios relacionados a modelos de receita, infraestrutura e estabilidade de mercado.

A participação de Balalaa reflete o foco dos Emirados em apoiar soluções escaláveis e locais, que impulsionem tanto o acesso à energia quanto o crescimento industrial sustentável.

O debate ministerial abriu oficialmente o Fórum de Investimento da APRA, definindo o tom para as sessões técnicas seguintes e alinhando a agenda às prioridades de política e desenvolvimento dos países membros. Essa participação reafirma o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com uma diplomacia energética voltada a resultados concretos, que gere valor compartilhado, oportunidades locais e impacto sustentável, consolidando o papel do país como ponte entre inovação, investimento e crescimento inclusivo.

Durante o fórum, os Emirados destacaram também sua Iniciativa de Investimento Verde na África (AGII), no valor de US$ 4,5 bilhões, lançada durante sua presidência da COP28, para impulsionar o potencial de energia limpa do continente, fortalecer a cooperação e mobilizar financiamento climático.

A iniciativa tem como meta gerar 15 gigawatts (GW) de nova capacidade de energia limpa até 2030, promovendo crescimento industrial sustentável. Paralelamente, o país segue ampliando laços econômicos com nações africanas por meio de Acordos Abrangentes de Parceria Econômica (CEPA), que fortalecem o comércio e o investimento em setores estratégicos.