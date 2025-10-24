Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos e da Rússia discutem cooperação e parceria estratégica

ABU DHABI, 24 de outubro de 2025 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o ministro russo do Exterior, Sergey Lavrov, para discutir as relações bilaterais e a parceria estratégica entre os países.

Os chanceleres analisaram as áreas de cooperaçã em diversos setores, além de formas de aprofundar os laços no âmbito da parceria estratégica de destaque que une as duas nações.

Durante a conversa, Abdullah bin Zayed e Sergey Lavrov também abordaram questões regionais e internacionais atuais, incluindo a situação no Oriente Médio.