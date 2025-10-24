Emirados Árabes Unidos participam da 27ª Reunião Ministerial do Fórum dos Países Exportadores de Gás em Doha

DOHA, 24 de outubro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério de Energia e Infraestrutura (MoEI, na sigla em inglês), participaram da 27ª Reunião Ministerial do Fórum dos Países Exportadores de Gás (GECF), em Doha, no Qatar.

O encontro reuniu ministros de energia dos países membros e representantes de nações observadoras para discutir os desdobramentos atuais do mercado global de gás e fortalecer a cooperação voltada à segurança e à sustentabilidade energética, em meio à transição mundial para uma economia de baixo carbono.

O subsecretário adjunto para o Setor de Eletricidade, Água e Energia do Futuro do MoEI, Ahmed Al Kaabi, afirmou que o gás natural desempenha — e continuará desempenhando — um papel indispensável. "É uma fonte confiável, que oferece flexibilidade para equilibrar as energias renováveis, tem baixa emissão de carbono — emitindo 50% a 60% menos CO₂ do que o carvão e 25% a 30% menos do que o petróleo —, além de ser abundante e acessível, com amplas reservas e infraestrutura robusta em nossos países membros”, disse.

Al Kaabi acrescentou que os Emirados Árabes Unidos têm orgulho de contribuir com esse esforço. "Estamos avançando em projetos emblemáticos, como o desenvolvimento Hail & Ghasha, que deve se tornar o primeiro projeto de gás com emissões líquidas zero do mundo, com produção estimada em 1,5 bilhão de pés cúbicos padrão por dia (BSCFD), e o projeto de GNL de Ruwais, que duplicará a capacidade nacional de GNL para 15 milhões de toneladas por ano. Esses projetos demonstram nosso compromisso em fornecer gás confiável e de baixo carbono, ao mesmo tempo em que impulsionamos soluções alinhadas ao clima.”

Al Kaabi destacou ainda que, à medida que o mundo avança em uma transição energética complexa, o gás natural não é apenas uma ponte, mas uma base para garantir confiabilidade, acessibilidade e menores emissões. Ele enfatizou que o GECF deve continuar a servir como plataforma de cooperação, diálogo e inovação, assegurando que o gás natural desempenhe plenamente seu papel em um futuro energético global seguro e sustentável.