Etapa do Longboard Tour da Liga Mundial de Surfe retorna a Abu Dhabi

ABU DHABI, 24 de outubro de 2025 (WAM) – A Liga Mundial de Surfe (World Surf League – WSL) voltou a Abu Dhabi com a etapa do Longboard Tour, que começou nesta sexta-feira (24/10) no Surf Abu Dhabi, localizado na ilha de Hudayriyat. O evento segue por três dias com apresentações de 45 dos melhores longboarders do mundo em uma onda criada especialmente para destacar suas habilidades.

Nas condições perfeitas da piscina de ondas, os atletas exibiram estilo, técnica e domínio sobre pranchas clássicas, aproveitando ao máximo a tecnologia de geração de ondas do local.

O evento também marca o primeiro aniversário de inauguração do Surf Abu Dhabi, consolidando o espaço como um dos principais destinos globais para o surfe profissional e esportes aquáticos.