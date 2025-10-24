Embaixador dos Emirados Árabes Unidos se reúne com ministra das Relações Exteriores do Equador

QUITO, 24 de outubro de 2025 (WAM) – O embaixador não residente dos Emirados Árabes Unidos no Equador, Ibrahim Salem Al Alawi, reuniu-se com a ministra das Relações Exteriores e Mobilidade Humana equatoriana, Gabriela Sommerfeld, na sede do ministério, em Quito.

Al Alawi transmitiu a Sommerfeld as saudações do xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, juntamente com votos de prosperidade e progresso contínuo. Por sua vez, Sommerfeld retribuiu as saudações.

Durante o encontro, as duas partes discutiram formas de fortalecer as relações bilaterais, ampliar a cooperação econômica, estimular o comércio e os investimentos e reforçar a colaboração entre os países em áreas de interesse mútuo, de modo a promover benefícios compartilhados para ambas as nações e seus povos.