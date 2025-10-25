Semana Global da Alimentação chega ao fim em Abu Dhabi com acordos de US$ 1,8 bilhão

ABU DHABI, 25 de outubro de 2025 (WAM) – A maior edição da Semana Global da Alimentação chegou ao fim em Abu Dhabi, registrando resultados históricos. Ao longo de três dias, foram firmados 58 acordos no valor total de 6,6 bilhões de dirhams (US$ 1,8 bilhão), um aumento de 6,5% em relação à edição anterior.

Organizado pelo Grupo ADNEC, empresa da Modon, em parceria com a Autoridade de Agricultura e Segurança Alimentar de Abu Dhabi (ADAFSA, na sigla em inglês), o Prêmio Internacional Khalifa para a Tamareira e Inovação Agrícola e o Escritório de Investimentos de Abu Dhabi (ADIO), o evento de 2025 reuniu algumas de suas principais exposições internacionais, incluindo a 4ª Exposição Internacional de Alimentos de Abu Dhabi e a 11ª Exposição da Tamareira de Abu Dhabi. Também apresentou novidades como o Global Food Talks, o Fórum de Agrotecnologia (AgriTech Forum), a Iniciativa de Proteínas Alternativas (PALT) e uma ampla programação paralela.

A Semana Global da Alimentação atraiu mais de 40 mil visitantes, um crescimento de 16% em comparação à edição de 2024, que puderam conhecer os mais recentes produtos e serviços do setor alimentício apresentados por expositores locais e internacionais.

O Programa de Compradores Convidados teve papel fundamental no sucesso da edição, conectando expositores a 400 compradores de alto nível, pré-selecionados, para encontros e negociações direcionadas, ampliando a visibilidade das empresas e o retorno para os participantes.

A parte Global Food Talks, concluído no segundo dia, contou com 22 palestras e painéis conduzidos por 30 especialistas locais e internacionais, abordando temas como segurança alimentar, sistemas resilientes de produção, inovação, tecnologia e boas práticas globais.

O Fórum de Agrotecnologia, realizado pela primeira vez, buscou fortalecer produtores e agricultores em todo o mundo, promover conexões entre os diversos agentes do setor e impulsionar a visão dos Emirados Árabes Unidos para a sustentabilidade e a segurança alimentar.

O evento também lançou o Fórum de Investimento Agrícola, voltado a estimular o desenvolvimento sustentável, fortalecer a segurança alimentar e criar um ambiente favorável a investimentos agrícolas. Foram apresentadas mais de 30 oportunidades de investimento e histórias de sucesso do setor nos Emirados Árabes Unidos.

O terceiro dia do fórum abordou pesquisa científica e agricultura sustentável, com especialistas discutindo temas como produção animal responsável, saúde das abelhas, uso estratégico da agricultura sustentável para garantir a segurança alimentar e tecnologias de inteligência artificial aplicadas ao campo.

A Farmer’s Zone ofereceu um espaço dedicado aos agricultores locais, destacando a diversidade dos produtos emiradenses e seu papel essencial na segurança alimentar do país. No Pavilhão Sheikh Mansour bin Zayed de Excelência Agrícola, mais de 150 agricultores, criadores de gado e produtores de mel foram homenageados por suas contribuições.

Entre as novas iniciativas lançadas, destacou-se a PALT, criada pelo ADIO para promover inovações em proteínas vegetais, fermentadas e cultivadas em laboratório, com debates entre líderes do setor sobre as tecnologias que moldam o futuro da alimentação.

Outro destaque foi o Campeonato Nacional de Degustadores de Café, promovido pela Associação de Café Especial dos Emirados Árabes Unidos, que reuniu 48 participantes na disputa para identificar diferentes tipos de café. Adeola Peter Akingbade, da Laura Coffee, foi o vencedor e representará o país no Campeonato Mundial de Degustadores no próximo ano.

A programação incluiu ainda o World Gourmet Show, que proporcionou ao público uma experiência interativa com chefs premiados com estrelas Michelin, que apresentaram demonstrações e aulas práticas de culinária local e internacional.

A Semana Global da Alimentação 2025 reafirmou o papel de Abu Dhabi como centro global de inovação e comércio agrícola, consolidando os Emirados Árabes Unidos como líderes em resiliência alimentar, investimento e inovação para garantir a segurança alimentar das futuras gerações.