Liderança dos Emirados Árabes Unidos envia condolências ao rei da Tailândia pelo falecimento de sua mãe

ABU DHABI, 25 de outubro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de condolências ao rei Maha Vajiralongkorn, da Tailândia, pelo falecimento de sua mãe, a rainha Sirikit.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes ao rei tailandês.