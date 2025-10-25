Dubai lança museu de arte projetado por Tadao Ando que promete ser um novo marco arquitetônico e cultural da cidade

DUBAI, 25 de outubro de 2025 (WAM) – O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, participou da apresentação do Museu de Arte de Dubai (DUMA, na sigla em inglês), projeto a ser desenvolvido pelo Grupo Al-Futtaim, que promete se tornar um novo marco arquitetônico e cultural da cidade.

Durante o evento, o xeique conheceu os projetos do renomado arquiteto japonês Tadao Ando, responsável pelo design do museu, desenvolvido para enriquecer o panorama criativo de Dubai. “A cultura e a arte são a alma de uma cidade e o reflexo de seu progresso. Elas traduzem sua visão e a profundidade de sua missão humanitária. O Museu de Arte de Dubai será um novo farol para a cidade, fortalecendo sua cena artística e consolidando ainda mais seu status global como polo cultural”, afirmou o governante de Dubai.

Mohammed bin Rashid acrescentou que Dubai tornou-se o destino preferido de criadores do mundo todo, abrigando comunidades e setores que trabalham juntos para impulsionar o crescimento da economia criativa. Segundo ele, o novo marco cultural reforça o objetivo estratégico de posicionar a cidade como um centro global de criatividade e cultura, consolidando seu lugar no mapa da arte moderna.

"O Museu de Arte de Dubai é um exemplo do poder das parcerias público-privadas em gerar ideias ousadas, concretizar projetos que superam expectativas e criar marcos dignos de Dubai. Agradecemos ao Grupo Al-Futtaim por seus esforços em dar vida a este monumento e por sua contribuição ao ecossistema cultural da cidade.”

A cerimônia contou com a presença do xeique Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente do Comitê Olímpico Nacional dos Emirados Árabes Unidos; da xeica Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente da Autoridade de Cultura e Artes de Dubai; de Mohammad Al Gergawi, ministro de Assuntos do Gabinete; de Dr. Anwar Mohammed Gargash, assessor diplomático do presidente dos Emirados Árabes Unidos; de Abdulrahman Al Owais, ministro de Estado para Assuntos do Conselho Nacional Federal; de Mohammed Ahmed Al Murr, presidente da Fundação Biblioteca Mohammed bin Rashid Al Maktoum; e de Omar Al Futtaim, vice-presidente e diretor-executivo do Grupo Al-Futtaim.

O Museu de Arte de Dubai (DUMA) será construído às margens do Dubai Creek e contará com um design arquitetônico de Tadao Ando, simbolizando a visão de Dubai de consolidar-se como capital global da economia criativa e refletindo o crescente dinamismo cultural e artístico do emirado.

O projeto combina elementos da cultura local com a arquitetura contemporânea, priorizando significado simbólico, dimensão humana, propósito dinâmico e forte apelo a artistas e entusiastas da arte, oferecendo uma experiência sensorial que vai além do espaço físico.

Com cinco andares sobre a água, o museu contará com galerias adaptáveis nos dois primeiros pavimentos, restaurante e lounge VIP no terceiro, além de níveis térreo e subterrâneo destinados a espaços de apoio e infraestrutura.

Além das exposições, o museu sediará palestras com artistas, mesas-redondas, programas educacionais e feiras de arte. Os espaços de eventos especialmente projetados e um lounge VIP dedicado permitirão um calendário cultural cuidadosamente elaborado, voltado para o aprendizado, o diálogo e a inovação criativa.

O vice-presidente e diretor-executivo do Grupo Al-Futtaim, Omar Al Futtaim, afirmou ser uma honra fazer parte desta criação cultural que chamou de excepcional, que materializa a visão do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum de posicionar Dubai como um centro global de cultura e criatividade. "Para nós, o Museu de Arte de Dubai é mais do que um marco arquitetônico — é uma declaração cultural que reflete a abertura de Dubai à criatividade e reafirma seu papel de conectar culturas e celebrar talentos de todo o mundo”, declarou.

Al Futtaim expressou orgulho em ter confiado o design do DUMA ao renomado arquiteto Tadao Ando, cuja arquitetura fala a linguagem da luz, do silêncio e da alma. "Em Dubai, sua visão para o Museu de Arte será um diálogo sereno entre a natureza, a água e o espírito humano — uma obra-prima de equilíbrio e emoção que combina engenhosidade e elegância atemporal, capturando perfeitamente a profundidade de sua filosofia”, acrescentou.

Omar Al Futtaim ainda destacou que o grupo permanece comprometido em entregar o marco com excelência, refletindo o compromisso duradouro da companhia com a sustentabilidade e com o papel essencial do setor cultural na promoção de um progresso inclusivo.

Projetado para se tornar um novo símbolo cultural às margens do Dubai Creek, o museu expressa o espírito de Dubai — aberto ao vasto mar e ao céu — e em harmonia com o ambiente natural.

A arquitetura é inspirada no mar e na pérola, símbolos do patrimônio e da identidade de Dubai. A estrutura curva do museu envolve um salão circular de exposições, que representa unidade, descoberta e continuidade, enquanto uma abertura cilíndrica central permite que a luz natural penetre na estrutura, evocando o brilho suave de uma pérola.

O DUMA foi concebido como uma plataforma global para artistas consagrados e emergentes, e como fonte de inspiração para visitantes de todo o mundo, oferecendo experiências artísticas e humanas capazes de fortalecer os laços culturais e abrir novos caminhos para o crescimento pessoal e o intercâmbio de conhecimento.

A coleção do museu apresentará uma seleção diversificada de obras de arte moderna e contemporânea, curada para refletir o espírito de Dubai. Por meio de suas exposições, acervo e programas, o museu conectará a arte moderna e contemporânea ao diálogo global, utilizando a arte como catalisadora de empatia, curiosidade e transformação social.

Para ampliar seu impacto educacional, o museu contará com uma biblioteca, salas de estudo e programas de formação de nível internacional, concebidos para formar futuras gerações de líderes criativos.

O projeto do museu é do arquiteto japonês Tadao Ando, um dos mais renomados e influentes do mundo, conhecido por suas estruturas minimalistas em concreto, que buscam harmonia com a natureza por meio do uso magistral da luz, da sombra e do equilíbrio espacial.

Tadao Ando foi o vencedor do Prêmio Pritzker de Arquitetura em 1995 — amplamente considerado o “Nobel da Arquitetura” — e recebeu inúmeros outros prêmios e honrarias ao longo de sua carreira. Sua filosofia enfatiza a profunda integração entre arquitetura e meio ambiente. Entre seus projetos mais notáveis estão o Museu de Arte Chichu, no Japão; a Bourse de Commerce, em Paris; e o Museu de Arte Moderna de Fort Worth, no Texas, Estados Unidos.