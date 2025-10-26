Governante de Ras Al Khaimah assiste à exibição especial do documentário espanhol Builders of the Alhambra

RAS AL KHAIMAH, 26 de outubro de 2025 (WAM) – O governante de Ras Al Khaimah e membro do Conselho Supremo, xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, assistiu à exibição especial do documentário espanhol Builders of the Alhambra no teatro da Câmara de Comércio de Ras Al Khaimah.

O evento contou com a presença de Emilio Pin Godos, embaixador da Espanha nos Emirados Árabes Unidos, e de Francisco J. Chacón Hernández, embaixador da Costa Rica, além de autoridades, personalidades e membros da comunidade.

O xeique Saud afirmou que a arte e a arquitetura refletem a essência da criatividade e da identidade humana, expressando o desejo de construir um futuro melhor enquanto preservam o legado das civilizações e transmitem seus valores entre gerações. Ele acrescentou que a conexão centenária entre o Oriente e o Ocidente enriqueceu o entendimento humano coletivo e fortaleceu os princípios de abertura cultural e respeito mútuo entre as nações.

O governante destacou que, quando a determinação humana se une ao conhecimento e à visão artística, surgem realizações excepcionais que simbolizam o espírito criativo e promovem o diálogo e o entendimento cultural entre as sociedades.

Após a sessão, o xeique Saud visitou uma exposição fotográfica dedicada ao patrimônio arquitetônico andaluz, com imagens de marcos históricos que marcaram aquele período. Produzido em 2022, o documentário retrata as etapas históricas da construção do Palácio de Alhambra, em Granada, no século XIV, explorando a profunda relação entre arte, arquitetura e cultura na Espanha islâmica.