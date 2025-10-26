Emirados Árabes Unidos felicitam presidente da Áustria pelo Dia Nacional

ABU DHABI, 26 de outubro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações ao presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, por ocasião do Dia Nacional de seu país.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes ao presidente austríaco e ao chanceler Christian Stocker.