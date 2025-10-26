Emirados Árabes Unidos felicitam Catherine Connolly por vitória na eleição presidencial da Irlanda

ABU DHABI, 26 de outubro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações a Catherine Connolly por sua vitória nas eleições presidenciais da Irlanda.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, também enviaram mensagens de parabéns à nova presidente irlandesa.