Economia do Golfo registra crescimento positivo no primeiro trimestre de 2025, apontam estatísticas

MASCATE, 26 de outubro de 2025 (WAM) – Dados divulgados pelo Centro Estatístico do Conselho de Cooperação para os Estados Árabes do Golfo (GCC-Stat) mostram que as economias dos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) registraram crescimento positivo no primeiro trimestre de 2025, refletindo a continuidade da estabilidade econômica e do caminho de desenvolvimento sustentável na região.

Segundo o relatório, o PIB nominal dos países do Golfo atingiu cerca de US$ 588,1 bilhões, alta de 5,7% em relação ao mesmo período de 2024. Já o PIB real totalizou US$ 466,2 bilhões, com taxa de crescimento anual de 3,0%.

O estudo mostrou que todas as economias do CCG apresentaram desempenho positivo nos primeiros três meses de 2025. O setor de petróleo manteve a maior participação no PIB, com 22,9%, seguido pela indústria de transformação, com 12,7%, e pelo comércio atacadista e varejista, com 9,6%. Outras atividades econômicas representaram 26,7% do total.

O relatório destacou que o desempenho positivo reflete o avanço da diversificação econômica nos países do Golfo e o fortalecimento das atividades não petrolíferas, fatores que sustentam a estabilidade de longo prazo das economias da região.