Presidente dos Emirados Árabes Unidos participa do casamento dos filhos de Faisal Al Bannai

ABU DHABI, 26 de outubro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, participou da recepção de casamento oferecida por Faisal Abdulaziz Al Bannai para celebrar o matrimônio de seus filhos: Abdulaziz, com a filha de Najeeb Ibrahim Mohammed Al Zarouni, e Abdullah, com a filha de Sameer Mir Abdulaziz Al Khouri.

A celebração, realizada no Erth Abu Dhabi, contou com a presença do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial; do xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; e do xeique Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, além de ministros e altas autoridades.

O presidente felicitou os noivos e suas famílias, desejando-lhes uma vida conjugal feliz e abençoada.

As famílias expressaram sincera gratidão pela presença do chefe de Estado na celebração, destacando que sua participação simboliza o forte vínculo entre a liderança e o povo dos Emirados Árabes Unidos, bem como o compromisso em compartilhar momentos de alegria com a comunidade.

O evento contou ainda com a presença de xeiques, familiares e convidados, além de apresentações tradicionais emiradenses.