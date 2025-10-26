Príncipe herdeiro de Ras Al Khaimah destaca 15 anos de avanços sob a liderança do xeique Saud bin Saqr

RAS AL KHAIMAH, 26 de outubro de 2025 (WAM) – O príncipe herdeiro de Ras Al Khaimah, xeique Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, afirmou que o 15º aniversário da liderança do xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, representa uma ocasião nacional de orgulho, marcada por realizações notáveis e transformações abrangentes em todos os setores.

Em declaração por ocasião da data, o príncipe herdeiro afirmou que os últimos 15 anos refletem a liderança do xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, que colocou as pessoas no centro de suas prioridades, dentro de uma visão de desenvolvimento abrangente voltada ao empoderamento dos cidadãos, ao bem-estar da comunidade e ao fortalecimento da competitividade do emirado, tanto em nível nacional quanto global.

Acrescentou que, ao longo desse período, Ras Al Khaimah testemunhou crescimento econômico, urbano e de investimentos sem precedentes, consolidando sua posição como um dos principais emirados que apoiam a jornada de união do país, sob a liderança do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Ao concluir sua mensagem, o príncipe herdeiro expressou suas felicitações e gratidão ao xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, pedindo saúde, vida longa e sucesso em seus esforços contínuos para impulsionar o caminho de desenvolvimento e prosperidade do emirado.