Príncipe herdeiro de Abu Dhabi participa do casamento dos filhos de Faisal Al Bannai

ABU DHABI, 26 de outubro de 2025 (WAM) – O príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, participou da recepção de casamento oferecida por Faisal Abdulaziz Al Bannai, assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos para Pesquisa Estratégica e Assuntos de Tecnologia Avançada, em celebração do matrimônio de seus filhos Abdulaziz e Abdulla, respectivamente com a filha de Najeeb Ibrahim Al Zarouni e a filha de Sameer Meer Abdulaziz Al Khoury.

Durante a cerimônia, realizada no Erth Ballroom, em Abu Dhabi, o xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed felicitou os noivos e suas famílias, desejando-lhes uma vida conjugal feliz e próspera.

O evento contou também com a presença do xeique Nahyan bin Zayed Al Nahyan, presidente do Conselho de Esportes de Abu Dhabi; do xeique Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, presidente do Gabinete do Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi; e do general de divisão piloto Ahmed bin Tahnoon Al Nahyan, vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.

A recepção, que incluiu apresentações de artes folclóricas e cânticos tradicionais emiradenses, reuniu ainda autoridades, familiares dos noivos, convidados e amigos.