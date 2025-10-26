Expo City Dubai sedia Cúpula de Cidades da Ásia-Pacífico e Fórum de Prefeitos

DUBAI, 26 de outubro de 2025 (WAM) – Sob o patrocínio do xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro, ministro da Defesa dos Emirados Árabes Unidos e presidente do Conselho Executivo de Dubai, a Expo City Dubai recebeu líderes municipais de diversos países para a cerimônia de abertura da Cúpula de Cidades da Ásia-Pacífico e Fórum de Prefeitos.

O encontro reforça o papel de Dubai como centro global de crescimento urbano sustentável, inclusivo e preparado para o futuro. A abertura foi conduzida pela ministra de Estado para Cooperação Internacional e diretora-executiva da Autoridade da Expo City Dubai, Reem Al Hashimy; pelo secretário-geral do Conselho Executivo de Dubai, Abdulla Mohammed Al Basti; e pelo prefeito de Brisbane, Adrian Schrinner, que destacou a importância de trazer o fórum para a região pela primeira vez em seus 29 anos de história.

Abdulla Mohammed Al Basti afirmou que, como plataforma de conexão global e polo de inovação, Dubai tem a honra de sediar esta influente cúpula de cidades. "A Expo City – modelo de desenvolvimento urbano sustentável – é o local ideal para que cidades troquem experiências, formem parcerias estratégicas e encontrem caminhos para aprimorar a qualidade de vida, a equidade e a economia dos centros urbanos.”

Os palestrantes destacaram a importância da cooperação e da aprendizagem compartilhada, enfatizando a necessidade de transformar ideias em ações concretas. Prefeitos e líderes urbanos de todo o mundo se uniram em torno de um objetivo comum: melhorar a vida dos cidadãos por meio de parcerias práticas e troca de conhecimento.

A cerimônia de abertura contou com projeções de luz sobre a cúpula de Al Wasl e uma apresentação da Orquestra Firdaus, marcando o início de três dias dedicados à inspiração, inovação e colaboração entre cidades.

Uma iniciativa do Conselho Municipal de Brisbane, organizada pela Expo City Dubai, a Cúpula de Cidades da Ásia-Pacífico e o Fórum de Prefeitos acontecem de 27 a 29 de outubro, no Centro de Exposições de Dubai, com a participação de mais de 150 prefeitos e representantes de mais de 300 cidades de todo o mundo.