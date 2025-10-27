Cúpula de Investimentos em Turismo Emirados Árabes Unidos–África 2025 começa em Dubai

DUBAI, 27 de outubro de 2025 (WAM) – A Cúpula de Investimentos em Turismo Emirados Árabes Unidos–África 2025 começou nesta segunda-feira (27/10), sob o tema “Construindo pontes para o crescimento sustentável”.

Organizado pela The Bench, como parte do Future Hospitality Summit (FHS World 2025), o evento tem como objetivo fortalecer a cooperação econômica e turística entre os Emirados Árabes Unidos e os países africanos, além de ampliar as oportunidades de investimento conjunto no setor de turismo.

Realizado no hotel Madinat Jumeirah, o encontro busca aprofundar as relações bilaterais e criar novos caminhos para o crescimento sustentável nas indústrias de turismo e setores correlatos. O evento também destaca os esforços conjuntos para promover o turismo sustentável, desenvolver infraestrutura e consolidar parcerias estratégicas de investimento, evidenciando as oportunidades promissoras de investimento turístico na África e o papel dos Emirados Árabes Unidos como parceiro-chave no desenvolvimento do turismo africano.

Mais de 350 participantes integram a cúpula, entre eles líderes, autoridades governamentais, ministros, tomadores de decisão, investidores e empreendedores dos Emirados Árabes Unidos e de 53 países africanos. O evento representa uma plataforma de diálogo e intercâmbio de experiências e boas práticas, além de estimular parcerias futuras em diversos segmentos turísticos.

A cúpula ressalta a liderança dos Emirados Árabes Unidos na promoção do turismo global e no estímulo ao crescimento sustentável e inclusivo.

Focando em áreas de interesse mútuo, a cúpula aborda temas essenciais como investimento em projetos turísticos, financiamento, infraestrutura, hospitalidade, serviços turísticos inovadores e desenvolvimento sustentável.