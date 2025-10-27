Crescente Vermelho dos Emirados distribui alimentos a famílias carentes no Iêmen

ABU DHABI, 27 de outubro de 2025 (WAM) — O Crescente Vermelho dos Emirados (ERC, na sigla em inglês) prosseguiu com suas operações humanitárias e de assistência no Iêmen, distribuindo cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade como parte dos esforços para aliviar dificuldades e melhorar as condições de vida em diversas províncias.

A iniciativa integra os esforços humanitários contínuos dos Emirados Árabes Unidos de apoio ao povo iemenita por meio de seu braço de ajuda humanitária, o Crescente Vermelho dos Emirados.

Os pacotes de alimentos continham itens básicos destinados a suprir as necessidades diárias das famílias e contribuíram para atenuar suas condições de vida. Moradores expressaram gratidão à liderança, ao governo e ao povo dos Emirados Árabes Unidos pelo apoio constante.

O ERC destacou que a campanha faz parte de um plano mais amplo para reforçar a segurança alimentar e auxiliar as famílias mais vulneráveis, refletindo o compromisso duradouro dos Emirados Árabes Unidos com os valores humanitários e sua dedicação em ajudar quem mais precisa, tanto no Iêmen quanto em outras partes do mundo.