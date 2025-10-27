Banco Mundial destaca Emirados Árabes Unidos como modelo de empoderamento de mulheres e jovens

DUBAI, 27 de outubro de 2025 (WAM) — O Banco Mundial descreveu os Emirados Árabes Unidos como um modelo de referência em desenvolvimento humano e na adoção de políticas que promovem o empoderamento de mulheres e jovens.

Fadia Saadah, diretora regional de Desenvolvimento Humano para o Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão no Banco Mundial, afirmou que os Emirados Árabes Unidos construíram um modelo integrado de equilíbrio entre vida profissional e pessoal e de participação feminina no mercado de trabalho, por meio de reformas na legislação trabalhista e investimentos no desenvolvimento infantil e em serviços de creche.

Em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), após o lançamento do novo relatório do Banco Mundial intitulado “Embracing and Shaping Change: Human Development for a Middle East & North Africa Region in Transition”, Saadah destacou que as reformas trabalhistas implementadas em 2022 no país permitiram novas modalidades de trabalho, como o regime parcial, temporário, remoto e compartilhado, ampliando as oportunidades para mulheres e jovens.

Em 2021, o país também introduziu novas disposições de licença parental, que fortalecem o equilíbrio entre trabalho e família e favorecem a participação feminina no mercado de trabalho.

“O investimento dos Emirados Árabes Unidos no desenvolvimento da primeira infância e em creches acessíveis tem contribuído para o empoderamento das mulheres e para capacitar os jovens com habilidades essenciais”, afirmou Saadah.

A diretora destacou ainda que outros países da região MENA podem se beneficiar das políticas emiradenses de mobilidade trabalhista flexível, que incluem opções de visto como o Golden Visa e o Green Visa para profissionais qualificados, investidores e autônomos, além de vistos específicos para busca de emprego e trabalho remoto.

Saadah observou que o país também promove a proteção trabalhista por meio de seguro-desemprego, sistema de proteção salarial e regulamentações reforçadas de recrutamento. A adoção de políticas semelhantes em toda a região, disse Saadah, ajudaria a atrair e reter talentos, apoiar a diversificação econômica e impulsionar a inovação.

Segundo o relatório do Banco Mundial, o capital humano na região MENA tem avançado significativamente nos últimos anos, embora ainda sejam necessários mais progressos para alcançar um crescimento inclusivo e sustentável.

O estudo analisa como três megatendências — envelhecimento populacional, mudança climática e transformação tecnológica — estão moldando o futuro da região, incentivando os governos a continuar investindo em políticas de desenvolvimento humano “preparadas para o futuro”.

Saadah afirmou que os países do Conselho de Cooperação do Golfo devem priorizar as áreas de envelhecimento e digitalização, enquanto as nações de renda média devem focar na gestão fiscal, e os países de menor renda ou em situação frágil devem concentrar esforços na preservação do capital humano e das instituições.

Com compromisso contínuo, concluiu, a região MENA está preparada para transformar os desafios emergentes em motores de crescimento sustentável e inclusivo, garantindo um futuro mais promissor para todos.