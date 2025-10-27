Projetos turísticos conjuntos entre Emirados Árabes Unidos e Nigéria impulsionarão cooperação econômica e cultural, diz ministra

DUBAI, 27 de outubro de 2025 (WAM) — A ministra de Arte, Cultura, Turismo e Economia Criativa da Nigéria, Hannatu Musa Musawa, afirmou que a cooperação turística com os Emirados Árabes Unidos representa uma oportunidade promissora para gerar benefícios mútuos aos dois países, considerando o rico e diversificado potencial turístico e de investimento de ambas as nações.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), à margem da Cúpula de Investimentos em Turismo Emirados–África 2025, que começou em Dubai, Musawa destacou que a Nigéria está adotando uma abordagem deliberada e bem estruturada para o desenvolvimento de seu setor de turismo.

A ministra observou que o país identificou três projetos estratégicos de cooperação com os Emirados Árabes Unidos e investidores emiradenses, com o objetivo de fortalecer a parceria e ampliar as oportunidades de investimento na indústria do turismo.

Segundo a ministra, os três projetos incluem o Koko Beach Resort, em Lagos — já com cerca de 12% das obras concluídas —, o Centro Cultural de Abuja e a instalação de um hotel da rede Rotana, que deverá ser construído em Abuja ou em Lagos.

Musawa acrescentou que a cooperação nesses projetos específicos ajudará a aumentar a confiança dos investidores, atrair mais investimentos dos Emirados Árabes Unidos e abrir caminho para parcerias mais amplas entre os dois países nos setores de turismo, cultura e economia criativa.

A ministra afirmou que o sucesso dessas iniciativas conjuntas abrirá novos horizontes de cooperação turística e cultural entre a Nigéria e os Emirados Árabes Unidos, consolidando uma parceria estratégica baseada no benefício mútuo e no desenvolvimento sustentável.