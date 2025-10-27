Khaled bin Mohamed bin Zayed se reúne com presidente e CEO do State Street

ABU DHABI, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com Ronald O'Hanley, presidente e diretor-executivo do State Street, empresa global de destaque nos setores de gestão de ativos, serviços bancários e consultoria em investimentos.

O encontro abordou formas de fortalecer a cooperação entre instituições de Abu Dhabi e o State Street, com foco em parcerias estratégicas voltadas à troca de conhecimento e à adoção de soluções inovadoras nas áreas de gestão de ativos, serviços bancários e investimentos. A colaboração tem como objetivo consolidar Abu Dhabi como um dos principais centros financeiros globais, promovendo eficiência e sustentabilidade nos investimentos.

Fundado em 1792, o State Street Corporation é o segundo banco em operação contínua mais antigo dos Estados Unidos, com mais de US$ 5 trilhões em ativos sob gestão e presença em mais de 100 mercados ao redor do mundo.

A reunião contou também com a presença de Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente do Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi; e de Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Gabinete do Príncipe Herdeiro.