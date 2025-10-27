Ministério das Relações Exteriores recebe cópia das credenciais da nova embaixadora do Estado da Palestina

ABU DHABI, 27 de outubro de 2025 (WAM) — O subsecretário do Ministério das Relações Exteriores, Omar Obaid Alhesan Alshamsi, recebeu uma cópia das credenciais de Abeer AlRamahi, nova embaixadora do Estado da Palestina nos Emirados Árabes Unidos.

Alshamsi desejou à nova embaixadora sucesso no desempenho de suas funções e destacou o empenho dos Emirados Árabes Unidos em fortalecer as relações bilaterais com a Palestina em todas as áreas.

A embaixadora recém-nomeada elogiou a posição de destaque e prestígio internacional dos Emirados Árabes Unidos, resultado da política visionária do presidente do país, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Os Emirados Árabes Unidos e o Estado da Palestina mantêm relações históricas em diversos campos de interesse mútuo, e ambas as partes reafirmaram o compromisso de aprofundar essa parceria, promovendo o desenvolvimento sustentável e o bem-estar dos dois povos amigos.