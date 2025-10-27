Investimentos de US$110 bilhões dos Emirados Árabes Unidos na África colocam o país como o quarto maior investidor global, diz Bin Touq

DUBAI, 27 de outubro de 2025 (WAM) — O ministro da Economia e Turismo, Abdulla bin Touq Al Marri, afirmou que os Emirados Árabes Unidos continuam a consolidar sua posição como um dos principais parceiros estratégicos de investimento da África, ocupando o quarto lugar no ranking global, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da União Europeia, com investimentos totais superiores a US$110 bilhões entre 2019 e 2023.

Desse montante, mais de US$70 bilhões foram direcionados aos setores de energia verde e renovável, reforçando a liderança dos Emirados entre os investidores árabes e do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) no continente africano.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), à margem da Cúpula de Investimentos em Turismo Emirados–África 2025, realizada em Dubai, Bin Touq anunciou que o evento apresentou oportunidades de cooperação em investimentos entre os Emirados e mais de 20 países africanos, com mais de 100 projetos avaliados em mais de US$6 bilhões. As iniciativas devem gerar mais de 70 mil empregos em todo o continente.

O ministro destacou que a participação de mais de 20 ministros africanos nas discussões sobre o fortalecimento do setor de turismo reflete o papel central dos Emirados Árabes Unidos no apoio a investimentos eficazes e sustentáveis na África.

Bin Touq ressaltou que os Emirados Árabes Unidos se consolidam como parceiro estratégico de referência em investimentos no continente africano, com laços econômicos e de investimento em rápida expansão. O turismo, segundo ele, está entre os cinco principais setores de investimento emiradense na África, ao lado de energia, infraestrutura, logística e imóveis. Ele afirmou que as parcerias em turismo e investimento com as nações africanas são um pilar estratégico para ampliar as oportunidades das empresas emiradenses, abrir novos mercados e promover o intercâmbio de conhecimento — fatores que fortalecem a integração econômica e a competitividade nacional.

O ministro acrescentou que, sob a orientação da liderança dos Emirados Árabes Unidos, o país segue comprometido com seu papel de parceiro ativo no desenvolvimento internacional. A realização da cúpula, disse ele, reflete o compromisso do país em expandir sua presença de investimento e fomentar parcerias produtivas, criando um novo mapa de investimentos turísticos que conecta os Emirados à África e eleva as relações bilaterais a novos patamares de progresso e prosperidade.

No cenário interno, Bin Touq destacou a importância da cúpula ao apresentar oportunidades de investimento promissoras nos mercados emiradenses, especialmente nos segmentos de turismo de negócios, hotéis de luxo e turismo sustentável e ecológico. Ele revelou que os investimentos em turismo nos Emirados Árabes Unidos alcançaram US$ 7,85 bilhões em 2023, subiram para US$ 8,77 bilhões em 2024 e devem chegar a US$ 9,57 bilhões em 2025, refletindo os esforços contínuos do país para oferecer oportunidades de investimento excepcionais.