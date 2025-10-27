Três ministros tomam posse perante o presidente dos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 (WAM) — Três ministros tomaram posse perante o presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, em cerimônia realizada no Palácio Qasr Al Watan, em Abu Dhabi, na presença do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial.

Os empossados foram Ahmed bin Ali Al Sayegh, ministro da Saúde e Prevenção; Lana Zaki Nusseibeh, ministra de Estado; e Saeed bin Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan desejou sucesso aos novos ministros no desempenho de suas responsabilidades nacionais, destacando a importância de seu papel na promoção do desenvolvimento abrangente e sustentável dos Emirados Árabes Unidos e no fortalecimento do bem-estar e da prosperidade do povo emiradense.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum afirmou que o país continua colhendo os frutos de seu investimento precoce e contínuo no capital humano, ressaltando que os talentos emiradenses demonstram capacidade de liderança na condução do trabalho do governo federal e na implementação da visão, das estratégias e das prioridades nacionais em todos os setores.

A cerimônia contou com a presença dos xeiques Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa; Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primeiro vice-governante de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças; Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; Hamdan bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, conselheiro do presidente dos Emirados Árabes Unidos; e Mohammad bin Abdullah Al Gergawi, ministro de Assuntos do Gabinete, além de xeiques, ministros e altas autoridades do Estado.