Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe o governante de Ras Al Khaimah

ABU DHABI, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta segunda-feira (27) Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, acompanhado por Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, príncipe herdeiro do emirado.

Durante o encontro, as autoridades trocaram conversas fraternas e discutiram diversos assuntos nacionais, com ênfase nos esforços dos Emirados Árabes Unidos para capacitar seu povo e avançar em seus objetivos de desenvolvimento de longo prazo. Eles também rezaram pelo contínuo progresso e prosperidade da nação.

A reunião contou com a presença dos xeiques Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na Região de Al Dhafra; Suroor bin Mohammed Al Nahyan; Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; Hamed bin Zayed Al Nahyan; Hamdan bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; Sultan bin Hamdan Al Nahyan e Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, ambos conselheiros do presidente dos Emirados Árabes Unidos, além de outros xeiques e altos funcionários.