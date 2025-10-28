Líderes dos Emirados Árabes Unidos enviam condolências ao rei da Arábia Saudita pela morte de Nouf bint Saud

ABU DHABI, 28 de outubro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de condolências ao guardião das duas mesquitas sagradas, rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, da Arábia Saudita, expressando suas sinceras condolências e solidariedade pela morte da princesa Nouf bint Saud bin Abdulaziz Al Saud.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, enviaram mensagens semelhantes ao rei saudita.