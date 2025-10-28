Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam presidente tcheco pelo Dia Nacional

ABU DHABI, 28 de outubro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações ao presidente da República Tcheca, Petr Pavel, pelo Dia Nacional do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, enviaram mensagens semelhantes ao presidente tcheco e ao primeiro-ministro Petr Fiala.