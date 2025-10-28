Emirados Árabes Unidos coorganizam 11º Diálogo de Direitos Humanos de Glion e reforçam compromisso com a igualdade de gênero e o empoderamento feminino

GLION, Suíça, 28 de outubro de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos coorganizaram o 11º Diálogo de Direitos Humanos de Glion (Glion XI), ao lado da China, Espanha, Marrocos e do Grupo Universal de Direitos (Universal Rights Group). O encontro foi realizado em 2025, em Glion, na Suíça.

O tema deste ano, “Pequim aos 30: Mobilizando o Sistema de Direitos Humanos da ONU para Acelerar o Progresso rumo à Igualdade de Gênero e à Plena Realização dos Direitos das Mulheres e Meninas”, marcou o 30º aniversário da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim.

A iniciativa reafirma a participação ativa dos Emirados Árabes Unidos nas discussões do Diálogo de Glion XI, seu firme compromisso com o multilateralismo e seu papel de destaque no apoio e no fortalecimento dos esforços internacionais de promoção dos direitos humanos — incluindo o empoderamento das mulheres e a proteção de seus direitos.

Jamal Al Musharakh, representante permanente dos Emirados Árabes Unidos junto às Nações Unidas e a outras organizações internacionais em Genebra, fez o discurso principal na sessão de abertura de alto nível, destacando as conquistas do país na promoção do empoderamento feminino e sua liderança global no avanço da igualdade de gênero.

Ele ressaltou a forte presença das mulheres no governo e no setor público dos Emirados e reconheceu o progresso alcançado mundialmente desde a Declaração de Pequim, afirmando que “investir nos direitos das mulheres e meninas é investir no futuro das nações”.

Os Emirados também participaram das sessões interativas ao longo do diálogo, defendendo o empoderamento de mulheres e meninas. A vice-representante permanente dos Emirados em Genebra, Shahad Matar, integrou um painel sobre aceleração da igualdade de gênero e defesa dos direitos das mulheres e meninas, com foco na melhor mobilização do sistema das Nações Unidas.

Matar enfatizou a importância de avanços práticos e baseados em parcerias no campo dos direitos das mulheres e meninas, destacando que as Nações Unidas têm a oportunidade de tornar-se uma organização mais orientada a resultados e focada em impactos mensuráveis para as pessoas, especialmente para mulheres e meninas.

Khalifa Al Mazrouei, conselheiro da Missão Permanente dos Emirados Árabes Unidos em Genebra, também coordenou grupos de discussão com representantes de Estados-membros e agências da ONU sobre as melhores práticas para a implementação nacional das recomendações relativas à igualdade de gênero e aos direitos das mulheres, conduzindo o debate para resultados concretos e aplicáveis.

O diálogo reuniu uma ampla gama de participantes, incluindo representantes do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), da ONU Mulheres, do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e da Aliança Global das Instituições Nacionais de Direitos Humanos (GANHRI), reforçando o caráter inclusivo e multissetorial do evento.

O Diálogo de Direitos Humanos de Glion consolidou-se como um fórum essencial na comunidade diplomática de Genebra, oferecendo um espaço aberto e participativo para debater os desafios urgentes dos direitos humanos e a cooperação internacional.

O encontro, reconhecido por promover um diálogo franco e de alto nível sob a Regra de Chatham House, reuniu representantes de Estados-membros, agências da ONU, mecanismos de direitos humanos, sociedade civil e outras partes interessadas.