Governantes dos Emirados enviam condolências ao rei da Arábia Saudita pela morte de Haifa bint Turki

ABU DHABI, 28 de outubro de 2025 (WAM) — Os membros do Conselho Supremo e governantes dos Emirados Árabes Unidos enviaram mensagens de condolências ao guardião das duas mesquitas sagradas, rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, da Arábia Saudita, expressando suas sinceras condolências e solidariedade pela morte da princesa Haifa bint Turki bin Mohammed bin Saud Al Kabir.
As mensagens foram enviadas pelos governantes xeique Dr. Sultan bin Mohammad Al Qasimi, de Sharjah; xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi, de Ajman; xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi, de Fujairah; xeique Saud bin Rashid Al Mu’alla, de Umm Al Qaiwain; e xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, de Ras Al Khaimah.
Os príncipes herdeiros e vice-governantes também enviaram mensagens semelhantes de condolências ao rei saudita.