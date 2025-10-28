Emirados Árabes Unidos lançam quinto programa da Iniciativa Xeica Fatima bint Mubarak para Mulheres, Paz e Segurança

ABU DHABI, 28 de outubro de 2025 (WAM) — A União Geral das Mulheres (GWU, na sigla em inglês) lançou o quinto programa de capacitação no âmbito da Iniciativa Xeica Fatima bint Mubarak para Mulheres, Paz e Segurança, sob o patrocínio de xeica Fatima bint Mubarak, conhecida como a Mãe da Nação, presidente da GWU, do Conselho Supremo para Maternidade e Infância e presidente suprema da Fundação para o Desenvolvimento da Família.

O programa é organizado em cooperação com o Ministério da Defesa e em coordenação com o Escritório de Ligação da ONU Mulheres para o Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), sediado em Abu Dhabi.

Participam desta edição representantes de 18 países — Emirados Árabes Unidos, Egito, Quênia, Angola, Iêmen, Gâmbia, Serra Leoa, Chade, Libéria, Mali, República do Quirguistão, Kosovo, Bangladesh, Paquistão, Tanzânia, Uganda, Paraguai e Essuatíni — em um programa abrangente que busca fortalecer as capacidades das mulheres e prepará-las para desempenhar papéis efetivos na promoção da paz, da segurança e do desenvolvimento em seus países e regiões.

A iniciativa reflete a visão dos Emirados Árabes Unidos de ampliar a participação feminina no desenvolvimento nacional e na construção da paz, reafirmando o compromisso do país com a igualdade de gênero e o avanço das mulheres nos níveis local, regional e internacional.

O lançamento desta nova edição coincide com o 25º aniversário da Resolução 1325 do Conselho de Segurança da ONU sobre Mulheres, Paz e Segurança, adotada em outubro de 2000.

A secretária-geral da GWU, Noura Khalifa Al Suwaidi, afirmou que o lançamento da quinta turma da iniciativa representa um novo marco na jornada de empoderamento e generosidade liderada pela xeica Fatima bint Mubarak. “Desde sua criação em 2019, a iniciativa evoluiu para uma plataforma global de capacitação e fortalecimento da participação feminina em processos de paz e na tomada de decisões. Com esta nova turma, aspiramos que as participantes contribuam para a estabilidade em seus países e promovam uma cultura de paz e desenvolvimento sustentável em todo o mundo.”

Com duração de nove semanas, o programa inclui sete semanas de treinamento militar intensivo, seguidas por duas semanas voltadas à construção e manutenção da paz. As participantes também receberão formação em cibersegurança, inteligência artificial, diplomacia, tomada de decisões internacionais e política externa, adquirindo habilidades para assumir papéis de liderança nos campos da paz e da segurança.

Todas as atividades de treinamento são realizadas na Escola Militar Feminina Khawla bint Al Azwar, em Abu Dhabi, sob supervisão do Ministério da Defesa, em um ambiente integrado que permite às participantes adquirir experiência prática e conhecimento especializado para atuar de forma eficaz nas áreas de paz e segurança.

A diretora do Escritório de Ligação da ONU Mulheres para o CCG, Mouza Al Shehhi, destacou que as sucessivas turmas da iniciativa evidenciam a força da parceria estratégica entre os Emirados Árabes Unidos e a ONU Mulheres, além do compromisso compartilhado de capacitar as mulheres a exercer papéis de liderança em suas comunidades e nos esforços globais de paz e segurança.

Ela acrescentou que a iniciativa se consolidou como uma plataforma internacional de formação de líderes femininas e de aprimoramento de competências em construção da paz e desenvolvimento sustentável, refletindo a visão progressista dos Emirados e sua convicção de que o empoderamento feminino é essencial para alcançar segurança e prosperidade.

Segundo a diretora, “o lançamento do novo Marco de Parceria Estratégica (2024–2027) entre os Emirados Árabes Unidos e a ONU Mulheres reafirma esse compromisso e abre novos caminhos de cooperação para o avanço global do empoderamento feminino, da paz e do desenvolvimento sustentável.”

Os Emirados Árabes Unidos são amplamente reconhecidos como líderes internacionais na promoção da participação feminina em processos de paz e segurança. O país continua formando e qualificando mulheres e ampliando sua presença no setor militar, em apoio aos esforços internacionais para implementar a Resolução 1325 do Conselho de Segurança da ONU e fortalecer o papel das mulheres na prevenção de conflitos, manutenção da paz e construção de sociedades mais seguras e estáveis.

Até o momento, mais de 600 mulheres já se formaram nas quatro edições anteriores da iniciativa.