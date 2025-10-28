Dubai recebe nova edição da feira internacional Downtown Design a partir de 5 de novembro

DUBAI, 28 de outubro de 2025 (WAM) — A Downtown Design, principal feira da Semana do Design de Dubai, será inaugurada em 5 de novembro de 2025 no Waterfront Terrace, no Distrito de Design de Dubai (d3).

O evento, que vai até 9 de novembro, reunirá uma seleção de marcas internacionais e estúdios regionais de design, desde novos talentos até nomes consagrados, reafirmando sua posição como a principal plataforma do Oriente Médio dedicada ao design contemporâneo de alta qualidade.

A feira é organizada em parceria estratégica com o Distrito de Design de Dubai (d3), membro do TECOM Group PJSC, e conta com o apoio da Dubai Culture. A edição deste ano abrangerá móveis, iluminação, revestimentos, têxteis, acessórios para casa e peças de design em edição limitada de todo o mundo.

“Por meio de plataformas dedicadas como a Downtown Design e a Semana do Design de Dubai, cultivamos uma narrativa rica e autenticamente local de design que reflete as ambições da cidade. Mais importante, esses palcos oferecem aos criativos da nossa região e às marcas globais uma plataforma vital e dinâmica para trocar ideias e estabelecer novos padrões para o setor”, afirmou Khadija Al Bastaki, vice-presidente sênior do d3.

A diretora da Downtown Design, Mette Degn-Christensen, acrescentou: “A cada ano, a feira se expande em diferentes camadas, continuando a aproximar os mundos da indústria do design e da cultura contemporânea. Em 2025, concebemos a experiência da Downtown Design como um espaço centrado nas pessoas — um lugar para descobrir, evoluir e conectar-se.”