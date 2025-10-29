Presidente dos Emirados e presidente do Conselho Europeu discutem cooperação entre Emirados e União Europeia e situação regional

ABU DHABI, 28 de outubro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, para discutir a cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e a União Europeia (UE), além de oportunidades para ampliar a coordenação em prol de interesses e prosperidade compartilhados.

O encontro ocorreu no Palácio Qasr Al Shati, em Abu Dhabi, durante a visita de trabalho de António Costa aos Emirados Árabes Unidos.

As discussões abordaram a importância das negociações em andamento sobre um Acordo Abrangente de Parceria Econômica (CEPA) entre os Emirados e a União Europeia, destacando o papel desse marco na ampliação das relações bilaterais e na abertura de uma nova etapa de cooperação econômica voltada a metas comuns de desenvolvimento.

O xeique Mohamed bin Zayed e o presidente do Conselho Europeu também trataram de questões regionais e internacionais de interesse mútuo, incluindo os últimos desdobramentos no Oriente Médio e a situação nos Territórios Palestinos Ocupados. Ambos enfatizaram a importância de manter o cessar-fogo na Faixa de Gaza, de modo a garantir a continuidade e a eficácia da assistência humanitária destinada aos civis.

As duas partes também destacaram a necessidade de intensificar os esforços internacionais para promover um caminho claro rumo a uma paz justa, abrangente e duradoura, baseada na solução de dois Estados, em benefício dos países e povos da região.

Os dois líderes reafirmaram a importância de fortalecer a diplomacia e o diálogo como meios essenciais para resolver crises e preservar a segurança e a estabilidade regionais.

A reunião contou com a presença do xeique Sultan bin Hamdan Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; do xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, também assessor do presidente; além de ministros e altos funcionários do governo.