Abdulla Al Hamed lidera delegação dos Emirados Árabes Unidos no 21º Fórum Árabe de Mídia em Beirute

BEIRUTE, 29 de outubro de 2025 (WAM) — O presidente do Escritório Nacional de Mídia (NMO, na sigla em inglês) e do Conselho de Mídia dos Emirados Árabes Unidos, Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, liderou a delegação do país que participa da 21ª edição do Fórum Árabe de Mídia, inaugurado nesta quarta-feira (29/10) em Beirute.

Realizado sob o patrocínio do presidente do Líbano, general Joseph Aoun, o fórum acontece sob o tema “Mídia e Desenvolvimento Sustentável: Parceiros do Presente – Aliança para o Futuro” e reúne um grupo de ministros árabes, profissionais de comunicação e tomadores de decisão do setor midiático regional.

A edição deste ano destaca o papel fundamental da mídia no apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas e no fortalecimento das parcerias entre instituições de comunicação, governos e sociedade civil para construir um futuro mais sustentável para a região árabe.

Al Hamed afirmou que a participação dos Emirados reflete uma visão nacional consolidada, baseada na cooperação conjunta e no intercâmbio de ideias e experiências que impulsionam o futuro da mídia árabe.

“O fórum é uma plataforma de destaque para o diálogo construtivo sobre o papel crescente da mídia na promoção do desenvolvimento sustentável e na contribuição para um futuro mais estável e próspero para as nações árabes”, afirmou.

Segundo ele, “os Emirados Árabes Unidos, sob sua liderança visionária, veem a mídia como um parceiro essencial na trajetória nacional de desenvolvimento sustentável. O papel da mídia vai muito além da simples difusão de notícias — ela é decisiva na construção da consciência pública, na promoção de uma cultura de positividade, inovação e responsabilidade, e no fortalecimento das parcerias atuais que sustentam uma aliança futura entre mídia e desenvolvimento.”

Ele acrescentou: “Reunidos aqui em Beirute — cidade que sempre foi um pilar do panorama midiático e cultural árabe —, sob o tema ‘Mídia e Desenvolvimento Sustentável: Parceiros do Presente – Aliança para o Futuro’, reafirmamos que a mídia é hoje uma força motriz que molda o caminho do desenvolvimento e da transformação positiva. O desenvolvimento sustentável não pode ser alcançado sem um setor de comunicação engajado e responsável. A relação entre ambos é de complementaridade e parceria. Construir um setor de mídia árabe informado e influente é um pré-requisito essencial para alcançar o desenvolvimento sustentável e fortalecer a presença do mundo árabe no cenário midiático global com otimismo e responsabilidade.”

Ao concluir suas declarações, o presidente do NMO ressaltou que a atual conjuntura exige que as instituições de mídia árabes fortaleçam a cooperação e a coordenação para enfrentar desafios comuns e acompanhar as rápidas transformações que moldam o cenário global de comunicações. “Os Emirados acreditam que uma mídia árabe unida em torno dos valores de profissionalismo, responsabilidade e respeito mútuo pode tornar-se uma poderosa força de desenvolvimento, além de um meio de preservar a identidade e construir um futuro comum para a nação árabe”, afirmou.

Lançado em 2003, o Fórum Árabe de Mídia consolidou-se como uma das principais plataformas regionais de diálogo e troca de experiências, promovendo uma visão prospectiva sobre o setor de comunicação — especialmente diante dos desafios da inteligência artificial, da desinformação e do fluxo acelerado de informações.

O programa deste ano inclui painéis de discussão, oficinas e sessões abertas sobre temas como novas mídias, cibersegurança, opinião pública, ética jornalística, cobertura de crises e o futuro da indústria da comunicação na era da economia das plataformas.