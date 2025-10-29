Emirados Árabes Unidos reforçam missão humanitária com evacuação médica de 57 pessoas da Faixa de Gaza

ABU DHABI, 29 de outubro de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos, em continuidade ao seu papel humanitário de destaque no cenário global, realizaram uma evacuação médica urgente de 57 pacientes e seus familiares da Faixa de Gaza, elevando para 2.961 o número total de pessoas evacuadas no âmbito da Iniciativa Cavaleiro Galante 3 desde outubro de 2023.

Os Emirados têm prestado atendimento médico aos evacuados como parte de sua missão humanitária internacional contínua, voltada a aliviar o sofrimento de civis, garantir recuperação rápida, promover segurança e estabilidade e mitigar os impactos das circunstâncias críticas na região.

A operação, realizada pelo Aeroporto Ramon, em Israel, e pela passagem de Kerem Abu Salem, representa o 29º grupo de evacuação urgente conduzido pela Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos, em conformidade com as diretrizes do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan. O programa prevê o tratamento de 1.000 palestinos feridos e 1.000 pacientes com câncer, oferecendo-lhes o atendimento médico necessário em hospitais do país.

O vice-presidente da Agência de Ajuda dos Emirados, Sultan Mohammed Al Shamsi, afirmou que os Emirados Árabes Unidos seguem empenhados em promover a recuperação rápida e aliviar o sofrimento das pessoas afetadas por crises e conflitos, contribuindo para a estabilidade global — especialmente diante da situação catastrófica enfrentada pelos civis palestinos.

Al Shamsi ressaltou que o país continua sua resposta humanitária de emergência por meio de uma série de evacuações médicas de pacientes civis e seus familiares em Gaza, em coordenação com organizações internacionais competentes.

Ele observou ainda que as operações de socorro dos Emirados prosseguem por meio de todas as entidades locais relevantes, sob supervisão da Agência de Ajuda dos Emirados, oferecendo serviços médicos, medicamentos e suprimentos de saúde a pacientes e feridos a bordo do navio-hospital ancorado na costa de Al Arish, no Egito.

Além disso, o hospital de campanha no sul de Gaza segue prestando atendimento a toda a população afetada pela crise humanitária, com atenção especial a crianças, mulheres e idosos.