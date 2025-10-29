Banco Central dos Emirados reduz taxa básica de juros em 25 pontos-base

ABU DHABI, 29 de outubro de 2025 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês) decidiu reduzir a taxa básica aplicável à Facilidade de Depósito Overnight (ODF) em 25 pontos-base, passando de 4,15% para 3,90%, com efeito a partir de quinta-feira, 30 de outubro.

A decisão foi tomada após o anúncio do Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos de reduzir em 25 pontos-base a taxa de juros sobre saldos de reservas (IORB).

O CBUAE também decidiu manter a taxa de juros aplicável aos empréstimos de liquidez de curto prazo em 50 pontos-base acima da taxa básica, para todas as facilidades permanentes de crédito.

A taxa básica, que é vinculada à IORB do Federal Reserve, reflete a orientação geral da política monetária e estabelece um piso efetivo para as taxas de juros do mercado monetário overnight nos Emirados Árabes Unidos.