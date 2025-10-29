Emirados Árabes Unidos enviam maior comboio de caminhões-pipa ao norte de Gaza para apoiar palestinos deslocados

GAZA, 29 de outubro de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos enviaram o maior comboio de caminhões-pipa ao norte da Faixa de Gaza, em uma ação coordenada para aliviar a crescente crise humanitária e enfrentar a grave escassez de água potável, como parte dos esforços humanitários em andamento no âmbito da Operação Chivalrous Knight 3.

A iniciativa tem como objetivo restabelecer o acesso à água segura em áreas onde a infraestrutura e as fontes hídricas foram gravemente danificadas pela recente onda de deslocamentos, que agravou as dificuldades da população em atender suas necessidades mais básicas.

Além da operação de fornecimento de água, cestas básicas e outros tipos de ajuda humanitária foram distribuídos a centenas de famílias deslocadas no norte de Gaza. A iniciativa visa apoiar os lares afetados em meio à atual catástrofe humanitária, reforçando a resiliência dos moradores e aliviando seu sofrimento diante das duras condições de deslocamento e da falta de itens essenciais para a sobrevivência.